Fenerbahçe Opet seride avantajı yakaladı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet seride avantajı yakaladı

Fenerbahçe Opet, ING KBSL play-off çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’u sahasında 98-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

2 galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği seride 2. maç 28 Mart Cuma günü saat 15.00'te Kayseri'de oynanacak.

FENERBAHÇE OPET 98 MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 74

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Samet Biner

Fenerbahçe Opet: Williams 19, Alperi Onar 8, Meesseman 14, Sabally 17, McBride 21, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 19, Meltem Avcı 9, Powers 16, Fall 15, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Şuğranur Hatice Sönmez 8

1. Periyot: 22-16

Devre: 37-38

3. Periyot: 73-48

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