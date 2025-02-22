Fenerbahçe Opet'e ÇBK Mersin sürprizi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe Opet'e ÇBK Mersin sürprizi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 72-66 yendi.

Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Opet’i 72-66 yendi.

ÇBK MERSİN 72 FENERBAHÇE OPET 66

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Howard 17, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Pelin Derya Bilgiç 14, Sinem Ataş, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan,

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 7, Williams 27, Meesseman 12, Allemand 3, Badiane 9, Tilbe Şenyürek 6, Olcay Çakır Turgut 2, Ayşe Yılmaz

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 24-13 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 41-32 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 58-42 (ÇBK Mersin lehine)

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