Fenerbahçe Opet'e Mersin şoku! Elendiler

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.
Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE OPET 57 ÇBK MERSİN 78
Salon: Edirne Yeni Kapalı
Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Williams 27, Sevgi Uzun 2, Meesseman 9, Charles 6, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 6, Johannes 12, Carleton 15, Howard 15, McCovan 21, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 7, Pelin Derya Bilgiç
1. Periyot: 13-20
Devre: 31-43
3. Periyot: 39-64