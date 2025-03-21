Fenerbahçe Opet'e Mersin şoku! Elendiler

Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet'e Mersin şoku! Elendiler

ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.

Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE OPET 57 ÇBK MERSİN 78

Salon: Edirne Yeni Kapalı

Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Williams 27, Sevgi Uzun 2, Meesseman 9, Charles 6, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 6, Johannes 12, Carleton 15, Howard 15, McCovan 21, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 7, Pelin Derya Bilgiç

1. Periyot: 13-20

Devre: 31-43

3. Periyot: 39-64

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