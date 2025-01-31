Fenerbahçe Opet'in kötü gidişi sürüyor!

Fenerbahçe Opet, ING KBSL 20. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’a sahasında 75-67 mağlup oldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe Opet, ligdeki son üç maçını kaybetti.
72-59 OGM Ormanspor
73-70 Emlak Konut
75-67 Melikgazi Kayseri
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Maçın ilk periyodunu 16-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve devreyi geride kapadı: 29-39
3’üncü periyodu da önde kapatan Kayseri temsilcisi maçtan da 75-67 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla lider Fenerbahçe Opet, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini alırken, konuk ekipte 29’ar sayı atan Powers, Dangerfield’ın performansı galibiyette etkili oldu.
FENERBAHÇE OPET 67 - MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 75
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
FENERBAHÇE OPET: Williams 6, Sevgi Uzun 12, Allemand 3, Milic 11, Sabally 14, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz,
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Powers 29, Dangerfield 29, Diallo 2, Kübra Erat 5, Fall 10, Doğa Adıcan, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Gonca Karataş
1’İNCİ PERİYOT: 16-13
DEVRE: 29- 39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-56