Fenerbahçe Opet'in kötü gidişi sürüyor!

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Opet'in kötü gidişi sürüyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 20’nci haftası Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'a 67-75 kaybetti.

Fenerbahçe Opet, ING KBSL 20. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’a sahasında 75-67 mağlup oldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe Opet, ligdeki son üç maçını kaybetti.

72-59 OGM Ormanspor

73-70 Emlak Konut

75-67 Melikgazi Kayseri

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ilk periyodunu 16-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve devreyi geride kapadı: 29-39

3’üncü periyodu da önde kapatan Kayseri temsilcisi maçtan da 75-67 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla lider Fenerbahçe Opet, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini alırken, konuk ekipte 29’ar sayı atan Powers, Dangerfield’ın performansı galibiyette etkili oldu.

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FENERBAHÇE OPET 67 - MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 75

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu

HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

FENERBAHÇE OPET: Williams 6, Sevgi Uzun 12, Allemand 3, Milic 11, Sabally 14, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz,

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Powers 29, Dangerfield 29, Diallo 2, Kübra Erat 5, Fall 10, Doğa Adıcan, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Gonca Karataş

1’İNCİ PERİYOT: 16-13

DEVRE: 29- 39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-56

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