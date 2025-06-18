Fenerbahçe Opet'in yardımcı antrenörü Nacho Martinez oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Martinez'in, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'nda da yardımcılığını üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar dilendi.

NANCHO MARTINEZ KİMDİR?

İspanya Milli Takımında da başantrenörümüz Miguel Mendez’in yardımcılığını yapan Nacho Martinez, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Estudios takımında yardımcı antrenör olarak başladı. 2005-2007 yılları arasında aynı takımda başantrenör olarak görev yapan Martinez, 2008-2014 yılları arasında Rivas Ecopolis takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. Başarılı koç, 2012’den 2017 yılına kadar İspanya Altyapı Milli Takımının yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2015 yılında antrenörlüğe başladığı Estudios’a dönerek Genel Menajerlik pozisyonuna getirilen İspanyol çalıştırıcı, 2021 yılından bugüne dek İspanya A Kadın Milli Takımında başantrenörümüz Miguel Mendez’in yardımcılığını sürdürüyor.



2018-21 yılları arasında Rusya ligi ekiplerinden UMMC Ekaterinburg’da da Mendez ile birlikte görev yapan Nacho Martinez, bu süreçte 2 EuroLeague Women, 2 FIBA Süper Kupa, 4 Rusya Ligi, 1 Rusya Kupası şampiyonluğu kazandı.



Nacho Martinez, İspanya A Kadın Milli Takımı’nın gümüş madalya kazandığı 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda da Miguel Mendez’in yardımcılığını yapmıştı.