Fenerbahçe Opet’te Garnier dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır.

Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1’i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. Miguel Mendez'e 'Ailemize hoş geldin!' diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.