Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş'a 'farklı' tarife!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş'a 'farklı' tarife!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleden 91-63 galip ayrılarak ligdeki 17. galibiyetini elde etti.

Tina Charles, Emma Meesseman, Gabby Williams, Sevgi Uzun ve Julie Allemand ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, karşılıklı sayıların atıldığı ve dengede geçen ilk periyodu 19-18 önde bitirdi. İkinci periyoda baskın bir oyunla başlayan Fenerbahçe Opet; Emma ve Gabby Williams’ın sayıları ile skoru 29-22’ye getirdi ve rakibine mola aldırdı. Mola dönüşü Gabby ile etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 41-33 önde gitti.

İkinci yarıya da Julie Allemand’ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla iyi başlayan Fenerbahçe Opet, karar çeyreğine 22 sayı farkla 68-46 önde girdi. Dördüncü çeyreğin başlarında Tilbe ile sayı üretmeye devam eden Fenerbahçe Opet, 77-46 üstünlüğünü sürdürdü. Son bölümlerde genç oyuncuların süre aldığı maçı 91-63 kazanan Fenerbahçe Opet, 17. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

BEŞİKTAŞ: Elif 13, Peterson 15, Gizem 12, Lazic 7, Winterburn 10, Özge 3, Hatice 3, Zeynep

FENERBAHÇE OPET: Williams 25, Meesseman 18, Allemand 13, Sevgi 12, Tilbe 11, Sudenur 5, Selen 5, Ayşe 2, Olcay, İrem, Ece

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