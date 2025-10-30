Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women 4. hafta maçında DVTK Huntherm’i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran da takip etti.

Fenerbahçe Opet'ten EuroLeague'de güç gösterisi! - Resim : 1

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 26-13, devreyi ise 53-26 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 42 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, son bölümde de üstünlüğünü koruyarak parkeden 113-65’lik farklı skorla galip ayrıldı.

MEESSEMAN VE MCBRIDE'DAN ÖNEMLİ İSTATİSTİK

Karşılaşmada Emma Meesseman, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 2000 sayı barajını, Kayla McBride ise 3000 sayı barajını geçti.