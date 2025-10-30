Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women 4. hafta maçında DVTK Huntherm’i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran da takip etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 26-13, devreyi ise 53-26 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 42 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, son bölümde de üstünlüğünü koruyarak parkeden 113-65’lik farklı skorla galip ayrıldı.

MEESSEMAN VE MCBRIDE'DAN ÖNEMLİ İSTATİSTİK

Karşılaşmada Emma Meesseman, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 2000 sayı barajını, Kayla McBride ise 3000 sayı barajını geçti.