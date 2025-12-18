Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı Lacivertliler'in doğrultuda gündemine aldığı PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman için harekete geçtiği belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve transfer şartları hakkında bilgi aldı.

PSV Eindhoven’da istikrarlı performansıyla adından söz ettiren Veerman, bu sezon Hollanda ekibiyle 22 resmi maçta forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik etkileyici bir istatistiğe de imza attı.

PSV ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Joey Veerman’ın güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.