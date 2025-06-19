Fenerbahçe Osimhen için Napoli ile görüştü

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Fenerbahçe Osimhen için Napoli ile görüştü

Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için Fenerbahçe Napoli'ye teklif götürdü.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen için ezeli rakip Fenerbahçe devreye girdi.

Gazeteci Kadir Çetinçalı'nın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Napoli kulübü ile irtibata geçti. Tek ödemede 75 Milyon Euro, Osimhen için de yıllık 20 Milyon Euro teklif etti.

"OSIMHEN DEVAMLI SÜRE İSTİYOR"

Bugün yapılan sponsor imza töreninde Victor Osimhen transferiyle ilgili konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk. Victor Osimhen dışında bir forvetle görüşüyoruz. Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, B planımız hazır." dedi.

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