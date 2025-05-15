Fenerbahçe taraftarı Osimhen'i 2015 yılında keşfetmiş!

Galatasaray taraftarının bu sezon en sevdiği isimlerin başında gelen ve takımını şampiyonluğa götüren Victor Osimhen ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

2015 YILINDA BİR TWEET

2015 yılında bir Fenerbahçe taraftarı Twitter üzerinden Nijerya U17 Osimhen adında bir çocuk var tam bizlik. Umarı scout ekibi ilgilenir" diyerek Fenerbahçe'yi etiketledi.

KARİYER BASAMAKLARINI BİR BİR TIRMANDI

Ancak Fenerbahçe taraftarı Miraç Kaya'nın tavsiyesine kimse uymadı. 2015 yılında Victor Osimhen ülkesinin takımı Strikers'ta oynarken 2017 yılında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer oldu. Sonrasında ise Belçika takımı Charleroi forması giyen Osimhen Lille ile yıldız statüsüne kavuştu. Sonrasında ise dünyaca ünlü olacağı Napoli'ye gidecekti.

Bu sezonun başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Osimhen yaklaşan şampiyonlukta başrolü oynarken Türkiye Kupası ile sarı kırmızılılarda ilk kupasını kazandı.