EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

DEV MAÇ ÖNCESİ İBRAHİM KUTLUAY ONURLANDIRILDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelen son finalistlerin zorlu mücadelesinden önce sarı lacivertli formayı uzun yıllar terleten İbrahim Kutluay onurlandırıldı. Kutluay'ın forması, özel törenle salonun tavanına asılarak Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın formalarının yanında yerini aldı.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Baştan sona büyük heyecana sahne olan karşılaşmada ilk yarı 41-37 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya 20'ye 9'luk harika bir seriyle başlayan Sarı Lacivertliler son çeyreğe 57-50 önde girse de Panathinaikos farkı kapatarak yeniden geri dönmeyi başardı.

Buna rağmen pes etmeyen Fenerbahçe maçı son topa kadar taşıdı. Ancak son saniyelerde hata yapmayan Panathinaikos karşısında sahadan 81-77 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin 6 maçlık galibiyet serisi son buldu.

ERGİN ATAMAN: 'ALLAH BİZE YARDIM ETTİ, GEREKEN CEVABI VERDİK'

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Koçu Ergin Ataman şöyle konuştu:

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.

Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik.

Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

JASIKEVICIUS: 'ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTIK'

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise mağlubiyeti şu şekilde değerlendirdi:

“Herkes savaştı. İlk yarıda biraz kontrolde değildik. İkinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık. 22 top kaybımız var. Rakip için galibiyeti biraz kolay hale getirdik.”