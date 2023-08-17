Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Zajc zoru başardı

Maçın ilk 11'i;

Maribor: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

Fenerbahçe: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

MÜCADELE BAŞLADI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçı Maribor- Fenerbahçe maçı başladı.

MARİBOR TEHLİKELİ GELDİ

Maçın 5. dakikasında Luka Uskokovic'in savunma arkasına iyi gönderdiği topa Marcel Lorber hareketlendi. Hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

BATSHUAYİ KAÇIRDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Batshuayi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut kimseye gelmedi ve top auta çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ PERDEYİ AÇTI

17. dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skoru 1-0 yaptı.

TADİC İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

25. dakikada Dusan Tadic'in çaprazdan şutu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Top herkesin bakışları arasında direkten dönüp kalecinin kucağında kaldı.

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

31. dakikada Xhuliano Skuka soldan ceza sahasına girerken Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem maalesef beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında Arnel Jakupovic'in kullandığı penaltı atışında İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

FERDİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

45. dakikada Ferdi, Sebastian Szymanski ve Tadic işbirliğinde ceza sahasına harika giren Ferdi Kadıoğlu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile noktalandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçta ikinci yarı başladı.

Sarı Lacivertliler'de Samet Akaydin oyundan çıktı onun yerine Alexander Djiku girdi.

Maribor'da ise Pihler çıktı, Lausi girdi.

ZAHC ZORU BAŞARDI

55. dakikada Dusan Tadic'in arka direğe gönderdiği topu Batshuayi indirdi. Bomboş pozisyonda Zajc inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALESİNDE DEVLEŞTİ

60. dakikada Martin Milec'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu İrfan Can son anda kornere çeldi.