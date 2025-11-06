Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

Mesta Stadı’nda nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti ve gruptaki yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.

Domenico Tedesco’nun ekibi, sahasında üst üste aldığı Nice ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından deplasmandan da önemli bir puan çıkarmayı başardı.

Ev sahibi Viktoria Plzen ise bu sonuçla Avrupa Ligi’ndeki yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 8’e yükseltti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak.

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

VIKTORIA PLZEN 0-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

İLK ŞUT VIKTORIA PLZEN'DEN GELDİ

4' Tomas Ladra'nın uzaktan sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

FENERBAHÇE SEMEDO İLE TEHDİT YARATTI

20' Talisca'nın pasında önünde bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Semedo ceza sahası içerisine girerek müsait pozisyondaki En Nesyri'ye topu çıkarmak yerine dar açından şut denedi. Ancak isabeti bulamadı.

VIKTORIA PLZEN DURAN TOPTA ŞUT ŞANSI BULDU

27' Viktoria Plzen kornerden tehlike yarattı. Paluska'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

31' Victoira Plzen tehlikeli geldi. Adu ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Ederson gole izin vermedi.

EN-NESYRI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

40' Fenerbahçe hızlı atağında Talisca'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri kötü bir son vuruş yaptı ve önemli bir fırsat kaçtı.

İLK YARI SONUCU: VIKTORIA PLZEN 0-0 FENERBAHÇE

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

59' Domenico Tedesco En Nesyri, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ı kenara aldı. Fenerbahçe'de Asensio, Duran ve Fred oyuna dahil oldu.

DEĞİŞİKLİKLER BASKIYI ARTIRDI

61' Fenerbahçe'de önce John Duran ardından ise Fred rakip kalede tehlike yarattı. Sarı Lacivertliler değişiklikler sonsrası gol baskısını artırdı.

FENERBAHÇE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

75' Durosinimi'nin net pozisyonda şutunda Ederson mutlak golü önledi.

FENERBAHÇE İÇİN ŞANSLI AN!

77' Viktoria Plzen'de Adu'nun şutunda top direkten geri döndü.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

83' Archie Brown'un ortasında ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunta Jedlicka topu çeldi. Seken topa John Duran zor pozisyonda istediği gibi vuramadı.

HAKEM VAR'A RAĞMEN 'PENALTI YOK' DEDİ!

90+4' John Duran ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu es geçen maçın Hollandalı hakemi devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Allard Lindhout yine de 'penaltı yok' dedi.

MAÇ SONUCU: VIKTORIA PLZEN 0-0 FENERBAHÇE