Fenerbahçe Portekiz'de iki yıldızını kurban verdi

Fenerbahçe’de Benfica maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo ve Jhon Duran’ın Gençlerbirliği karşısında forma giymesi beklenmiyor.

SEMEDO VE DURAN’IN DURUMU BELİRSİZ

Nelson Semedo, Benfica rövanşında ayağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın son anlarında talihsiz bir şekilde sakatlanan Jhon Duran da sahayı terk etmişti. İki futbolcunun da pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların yokluğunu yeni transferler telafi edecek. Sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene ve Edson Alvarez’in Ankara deplasmanında forma giymesi planlanıyor.