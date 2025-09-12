Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!

Orta saha arayışlarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kanarya, Brentford'ın Türk oyuncusu için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE'DEN YUNUS EMRE KONAK İÇİN TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak için harekete geçti. Kanarya'nın genç oyuncu için 10 milyon euro ve bonuslar içeren resmi bir teklif yaptığı belirtildi.

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

Anlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim takımın başına geçiyor: Büyük sürpriz

CEVAP VERİLDİ

Haberde, İngiliz ekibi Brentford'ın Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi yeterli bulmadığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için girişimlerine devam edeceği kaydedildi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!