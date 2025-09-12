Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!

Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak için teklif yaptığı iddia edildi.

Orta saha arayışlarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kanarya, Brentford'ın Türk oyuncusu için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE'DEN YUNUS EMRE KONAK İÇİN TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak için harekete geçti. Kanarya'nın genç oyuncu için 10 milyon euro ve bonuslar içeren resmi bir teklif yaptığı belirtildi.

CEVAP VERİLDİ

Haberde, İngiliz ekibi Brentford'ın Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi yeterli bulmadığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için girişimlerine devam edeceği kaydedildi.

