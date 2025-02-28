Fenerbahçe - Rangers maçı bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'nin 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers FC ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.



Bilet satış programı şu şekilde:



3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)



4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)



5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

BİLETLER TRANSFERE KAPALI

Maça 24 saat kala ve sonrası da dâhil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.



Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:



KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL