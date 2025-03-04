Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı

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Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Rangers maçının hakemi belli oldu. Kadıköy’deki maçta İspanyol hakem düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında 6 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'da yer alan bilgilendirmeye göre Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.

Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

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