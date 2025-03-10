Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor

13 Mart Perşembe günü Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

RANGERS HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.