Fenerbahçe Rashford ile ilgileniyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı

Ara transferde son olarak Talisca ile anlaşan ve İstanbul’a getiren Fenerbahçe’nin Manchester United’dan ayrılması beklenen Rashford ile ilgilendiği belirtiliyor.

Gündeme bomba gibi düşen iddia konusunda Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sky Sports’a konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz oyuncunun gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz."

27 yaşındaki oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten Ilıcalı, “Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedi, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ayrıca Manchester United ile iyi ilişkilerinin olduğunu sözlerine ekledi. Manchester United’ın oyuncusu Rashford’un Barcelona, Borussia Dortmund ve West Ham United gibi kulüplerin listesinde olduğu belirtiliyor.