Fenerbahçe, Real Madrid’i bile geçti. Sadece PSG’yi gerisinde bırakamadı

Süper Lig’de Trabzonspor’u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’nin deplasman karnesi dikkat çekiyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indiren sarı lacivertliler, deplasmandaki performansı ile Real Madrid’i bile gerisinde bıraktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarı lacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

İsmail Kartal ve Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.

Bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

20 galibiyet-5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, sadece Fransız devi Paris Saint-Germain'i (29) geçemedi. Leverkusen (21) ve Real Madrid (20) temsilcimizi takip ederken, lider Galatasaray da 16 maçlık serisiyle Sporting ile beraber listede 6.'lığı paylaştı.