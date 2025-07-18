Fenerbahçe Real Madrid'in starı için harekete geçti!

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Fenerbahçe Real Madrid'in starı için harekete geçti!

Yeni sezonda sağ beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine bomba bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de gözden düşen Daniel Carvajal için harekete geçti.

Bright Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Kyle Walker ile temas kurmuş ancak İngiliz yıldız Türkiye'ye gelmeyi kabul etmemişti.

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Ardından menajerler tarafından sarı-lacivertlilere Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez önerilmiş fakat teknik direktör Jose Mourinho, 33 yaşındaki İspanyol oyuncuya onay vermemiş ve bu nedenle de transfer girişimleri başlamadan sona ermişti. Bu kez Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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FENERBAHÇE'DEN DANIEL CARVAJAL HAREKATI

Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in yıldız sağ beki Daniel Carvajal için nabız yokladığı iddia edildi. 33 yaşındaki İspanyol oyuncu için resmi teklifin birkaç gün içinde yapılacağı da kaydedildi.

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