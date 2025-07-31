Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istedi! Mourinho bizzat Perez'i aradı

Fenerbahçe, Real Madrid'in Avusturyalı yıldızı Davide Alaba'yı gündemine aldı.

İspanyol devinde takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrara yakalayamayan Alaba'nın satışına sıcak bakılıyor.

MOURINHO'DAN PEREZ'E ALABA TELEFONU

Bu transferde Jose Mourinho'nun insiyatif alarak bizzat iyi ilişkilerinin bulunduğu Real Madrid’in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçtiği ve Alaba'nın şartlarını sorduğu öne sürüldü.

İspanyol basınına yansıyan habere göre; Mourinho, Alaba'ya ilk 11 garantisi sunarak ikna etmek istiyor. Alaba için takımında özel bir rol düşünen Mourinho'nun yıldız oyuncuyla ilgili projesini Perez'e telefonda anlattığı iddia edildi.

Buna rağmen Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Alaba'nın kulüpte kalmak istediği belirtiliyor. Savunmaya Skriniar'ın yanına bir lider oyuncu daha çekmek isteyen Portekizli teknik adam Alaba konusunda ısrarcı olsa da eğer 33 yaşındaki oyuncunun fikrini değiştiremezse alternatif isimlere yönelecek.

Taraflar arasında kısa vadede yeni temasların yaşanması bekleniyor.