Fenerbahçe Real Madridli yıldız için pusuda! Dünya bu transferi konuşacak

Fenerbahçe’nin daha önce gündemine aldığı Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo için temaslarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN RODRYGO SÜRPRİZİ

Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğini bilse de, sezonun son günlerinde büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

XABI ALANSO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun ilk 11 planlarında düşünmediği Rodrygo, Tottenham dışında beklediği teklifleri alamayınca kalma kararı aldı. Ancak İspanyol devi, bu sezon forma şansının sınırlı olacağını oyuncuya iletti.

DEVLER YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Yaklaşık 1 aydır Real Madrid ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray’ın transferin bitimine saatler kala Osimhen’i kiralama girişimine benzer bir plan yapıyor. Rodrygo ile ilgilenen Bayern Münih Luis Diaz’ı, Arsenal Noni Madueke’yi kadrosuna kattı. Liverpool’un ise hedefi Alexander Isak oldu.

DÜNYA KUPASI TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Fenerbahçe, bu tablo nedeniyle aceleci davranmadan beklemede. Ancak Dünya Kupası sezonunda forma şansı bulamayan Rodrygo’nun Brezilya Milli Takımı’ndan uzak kalma ihtimali, transferin önünü açabilir. Sarı-Lacivertliler’in ayın son haftasında kiralama hamlesi için harekete geçmesi bekleniyor.