Fenerbahçe yenemedi ama Kadıköy'de rekor tazeledi

Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Jorge Jesus'un öğrencileri, daha önce yakaladığı bu sayıyı egale etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi play-off
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
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