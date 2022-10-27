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Fenerbahçe yenemedi ama Kadıköy'de rekor tazeledi

Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'ü yakalayan Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 22:52
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Fenerbahçe rekorunu egale etti. Rennes'e teslim olmadı

Fenerbahçe yenemedi ama Kadıköy'de rekor tazeledi
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Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Jorge Jesus'un öğrencileri, daha önce yakaladığı bu sayıyı egale etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes

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