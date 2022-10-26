Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını 3 eksikle hazırlandı

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in katılmadığı idmanda, Joshua King bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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