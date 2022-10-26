26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını 3 eksikle hazırlandı

Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını 3 eksikle hazırlandı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 18:19
Takip Et

Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını 3 eksikle hazırlandı

Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını 3 eksikle hazırlandı
+
Aa
-

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in katılmadığı idmanda, Joshua King bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
3
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
4
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
5
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
6
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
7
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Basketbolda flaş iddia. Final Four Arap yarımadasına gidiyor
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
﻿Çin'de korona karantinası
﻿Çin'de korona karantinası
﻿Çin'de korona karantinası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.