Fenerbahçe resmen açıkladı: 3 yıllık imza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe resmen açıkladı: 3 yıllık imza

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi’ne 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Çok genç yaşta katıldığı Fenerbahçe Ailesi’nde kariyer basamaklarını kararlı adımlarla tırmanan ve Avrupa basketbolunun en özel şutörlerinden biri haline gelen 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncumuz Tarık Biberovic, Kulübümüz bünyesinde 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tarık Biberovic, geride bıraktığımız ve şampiyonlukla noktaladığımız EuroLeague sezonunda ise 37 maçta forma giyerek 10.4 sayı (%51.4 iki sayı, %43.2 üç sayı), 3.1 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Başarılı oyuncumuz, Türkiye Ligi şampiyonluğumuza ise 9.7 sayı, 3.5 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla katkı sağladı.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Tarık Biberovic’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

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