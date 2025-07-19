Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız oyuncu imzayı attı: Taraftarlar çılgına döndü

2013-2014 sezonundan beri Fenerbahçe Beko forması giyen kaptan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncu ile sözleşme imzalandığını kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

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FENERBAHÇE BEKO MELİH MAHMUTOĞLU İLE İMZAYI AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır." "2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra yedi Türkiye Ligi, beş Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Adını şanlı Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmış olan kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir."

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"Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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