Fenerbahçe resmen Chobani giyecek

Fenerbahçe'nin Chobani sponsorluğundaki yeni formaları tanıtıldı. Yapılan basın toplantısında Fenerbahçe Ali Koç Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya ve yönetici Burak Kızılhan katıldı.

Burak Kızılhan sponsorluk konusunda "Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış ve global girişimlere öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Ali Koç "Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık." dedi.

"FENERBAHÇELİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ"

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya "Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız. Bundan ötesi yok. Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Biz her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarız ki, Fenerbahçemizin için çok güzel şeylerin de başlangıcı olur. Bu sezon içimde çok güzel hisler var. Beni de Fenerbahçeme ve ülkeme bu şekilde kucak açarak getirdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.