Fenerbahçe Rusya'dan dönüyor

Sarı lacivertliler, katıldığı özel turnuvada üç hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Pari Premier Cup kapsamında özel davetli olarak geldiği Rusya’da üç hazırlık karşılaşmasında son durumunu test etti.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, ilk maçta Zenit ile golsüz berabere kaldı ve sonucu penaltı atışları belirledi.

Rus ekibi, mücadeleyi 4-3 kazandı.

Kızılyıldız’a 3-1 yenilen sarı lacivertliler, son maçta Edin Dzeko’nun golüyle Neftçi Bakü’yü 1-0 mağlup etti.

Teknik ekip, antrenmanlarda ve hazırlık müsabakalarında futbolculara yeni sezonda ortaya koymaları gereken oyun felsefesini de aşılamaya çalıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu süreçte takıma yeni katılan oyunculara ve Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz isimlere de şans verdi.

Deneyimli teknik adamın hazırlayacağı detaylı rapor sonrasında kadro netleşecek.

Sarı lacivertli ekip, 27 Temmuz’da oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci ön eleme turu maçı öncesinde hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.



