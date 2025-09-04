Fenerbahçe rüya forvetine kavuşuyor!

Fenerbahçe'nin İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Alexander Sörloth ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı En-Nesyri'yi transfer etmek istiyor.

Bu gelişme üzerine sarı lacivertli ekip, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'u radarına aldı.

Estoes Atleti'nin haberinde, Fenerbahçe'nin 50 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Fakat teknik direktör Diego Simeone, Norveçli futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Kulüp yönetiminin ise "sıra dışı" bir teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.