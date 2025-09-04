Fenerbahçe rüya forvetine kavuşuyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe rüya forvetine kavuşuyor!

Fenerbahçeli futbolcu En-Nesyri'nin Suudi takımı Al-Hilal'in transfer listesinde olduğu ve sarı lacivertlilerin rotayı İspanya'ya çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Alexander Sörloth ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı En-Nesyri'yi transfer etmek istiyor.

Bu gelişme üzerine sarı lacivertli ekip, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'u radarına aldı.

Estoes Atleti'nin haberinde, Fenerbahçe'nin 50 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Fakat teknik direktör Diego Simeone, Norveçli futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Kulüp yönetiminin ise "sıra dışı" bir teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

Son Haberler
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış