Fenerbahçe’de Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edecek. İtalya çalıştırıcının raporları doğrultusunda transfer çalışmaları da başladı.

“8 numara” oynayabilen bir orta saha ile forvet oyuncusunun transfer edilmesi planlanıyor.

Sarı lacivertli kulübün, stoper bölgesi içinse sözleşmesi bitecek isimleri radarına aldığı belirtildi.

Fanatik Gazetesi’nin haberine göre, listenin ilk sırasında Merih Demiral bulunuyor. Milli futbolcu da altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de oynamak istediğini defalarca söylemişti.

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demiral, henüz görüşmelere başlamadı.

Sadettin Saran’ın, “savaşçı” bir yapısı olan Merih Demiral’ı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer stoper ise Union Berlin’de forma giyen Diego Leite oldu. 26 yaşındaki oyuncu bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelmişti. Leite’nin de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

"FENERBAHÇE'DE HAYALLERİM VARDI"

“Türk duvarı” lakaplı Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’den forma giyemeden ayrılmıştı.

Merih Demiral, 2024 yılında TRT Spor'a verdiği röportajda "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı" demişti.

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bunun üzerine Demiral’a Fenerbahçe forması hediye etmişti.

Demiral, formayı "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.