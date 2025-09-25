Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? "Samandıra çiftliği"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gidip yerine Domenico Tedesco'nun gelmesi kötü gidişi durdurmadı. Süper Lig'de Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı alınan beraberliklerin ardından Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla boyun eğilmesi tepkileri arttırdı. Eski başkan Ali Koç'un 'Tarihin en pahalı kadrosunu oluşturduk' dediği takım sahada perişanları oynuyor. Sarı-lacivertli camiada isyan sesleri yükselirken gündemde Samandıra hedefte ise futbolcular var.

Zagreb maçı sonrası spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Samandıra'ya neşter vurulması gerektiğini söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Sabuncuoğlu, "Başkan Sadettin Saran ve yeni yönetimin, ilk neşter vurması gereken yer Samandıra'dır. Fenerbahçe'nin başarısızlığının temel sebebi Samandıra'daki büyük problemler ve oradaki yönetim boşluğudur. Samandıra, Fenerbahçe'nin tekrar ayağa kalkacağı yerdir" dedi.

"SAMANDIRA'DA FUTBOLCU HEGEMONYASI VAR"

Yorumcu Metin Aşık'a göre ise, Samandıra'da hak etmeyen futbolcuların hegomanyası var. Aşık YouTube'daki yayınında şöyle konuştu: "Sayın Sadettin Saran dedi ya 'Samandıra'da bir ölü toprağı var. kaldırmak lazım.' Bence Samandıra'da ölü toprağından daha tehlikeli bir durum var. Samandıra'da bir futbolcu hegemonyası var. Hem de hak etmeyen futbolcuların hegemonyası. Mesela ismin Volkan Demirel'dir, senin hegemonya olur. Mesela bir gün bir derbiden sonra Volkan soyunma odasına giriyor. İlk yarı kötü oynanmış. Volkan demiş ki 'Oturun'. Tercümana 'Sen de gel. Dediğim her şeyi çevireceksin' demiş. Şunları söylemiş: 'Nani sen şöylesin saygı duyuyorum. Van Persie Hollanda, Kjaer Danimarka. Hepinize çok saygı duyuyorum. Ama böyle oynarsanız ... yaparlar burada' Tercüman tam çevirememiş. 'Oğlum tam çevirsene' demiş. Bana bu olayı anlatan 'Nani beyazladı' diyor. Volkan'a bir şey diyemezsin. Çünkü bir şey dediğin anda anlatır sana kim olduğunu."

"FUTBOLCULARA HOCA ANKETİ YAPSINLAR"

Yorumcu Serkan Akkoyun ise futbolculur için 'tehlikeli grup' ifadesini kullandı. Akkoyun YouTube'da yaptığı açıklamada, “Mevzu teknik direktör değiştirmekse çok kolay. Fenerbahçe yarın sabah değiştirir ama bu oyuncu grubu çok tehlikeli. Yeni hoca gelecekse onun için de çok tehlikeli bir oyuncu grubu var. Oyuncularla anket yapsınlar, onların istediği gelsin.”

"2-3 KADRO DIŞI LAZIM"

Serdar Ali Çelikler de başarısız sonuçlarda futbolcuların parmağı olduğunu iddia etti. YouTube'de açıklamalarda bulunan Çelikler, konuyla ilgili şunları söyledi; "Liderin olmadığı yerde, herkes at oynatır. Bak futbolcular Tedesco'yu yiyor, en az 2-3 kadro dışı lazım. Bu arada Tedesco bugün gitti. Böyle hata olmaz, ben yemem. Benim karnım tok. Günün birinde Tedesco ile yemek yersek bize neler anlatır? Hocayı böyle yerler."

