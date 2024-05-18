Fenerbahçe sahasında 2-0 kazandı yarı finale çıktı

Kaynak: AA
Fenerbahçe sahasında 2-0 kazandı yarı finale çıktı
Fenerbahçe Beko, Aliağa engelini 2-0'la geçti, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 100-71 yenerek seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdırdı.

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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Karşılaşmanın başında Hayes-Davis ve Sertaç ile skor bulan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Aliağa Petkimspor, 8. dakikada Mahir Ağva'nın basketiyle 15-14 öne geçtiği periyodu 21-16 önde tamamladı.

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İkinci periyodun başında 21-21 eşitliği sağlayan konuk ekip, üstünlük kurduğu periyotta 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 35-28. Melih ve Hayes-Davis'in basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 12 sayılık farkla 48-36 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında farkı 17 sayıya (53-36) yükselten sarı-lacivertli ekip, periyodu 21 sayı farkla 73-52 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 100-71 galip ayrıldı.

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Aliağa Petkimspor: 71 - Fenerbahçe Beko: 100
Salon: ENKA
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldridge 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2
Fenerbahçe Beko: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10
1. Periyot: 21-16
Devre: 36-48
3. Periyot: 52-73

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