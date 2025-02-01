Fenerbahçe Saint Maximin’e vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.



Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi ve iki kulüp arasında 4 milyon euro karşılığında bir kiralık anlaşma sağlandı.



FENERBAHÇE'NİN İZNİ GEREKİYOR



Ancak Napoli ile Al Ahli'nin anlaşmasına karşın oyuncunun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu için Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse, Napoli farklı formüller için arayışa geçecek.



MAXIMIN AYRILMAK İSTİYOR



Öte yandan Relevon'nun haberine göre; Napoli hem Allan Saint-Maximin hem de Al Ahli ile tam anlaşmaya vardı.



Habere göre; gün içinde Fenerbahçe ile Fransız oyuncunun kiralanmasının iptali için tüm bürokratik detayları halletmek istiyor. Napoli ve Allan Saint-Maximin arasında imaj hakları da dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya varıldı.



FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR



Öte yandan Napoli basınından Area Napoli'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor. Haberde, özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu ayrılığa karşı çıkmak için kendisini ortaya koyduğuna yer verildi.



Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.