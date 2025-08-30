Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile oynanan mücadelede sakatlanan Nelson Semedo'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldız oyuncuda 'kas yaralanması' tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

