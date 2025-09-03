Fenerbahçe sakatlığı resmen duyurdu! Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, FIBA Afrika Şampiyonası (AfroBasket 2025) maçında sakatlanan Jilson Bango'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bango'nun sakatlık yaşadığı maçın ardından İstanbul'a getirildiği aktarılan açıklamada, Angolalı pivotun kulübün sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildiği belirtildi.

Oyuncunun sol dizinden sakatlandığı hatırlatılan açıklamada, "Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı kontrollerinin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Ameliyat edilmesi planlanan Bango'nun, Mart 2026'ya kadar parkelere dönemeyeceği tahmin ediliyor.

Bango, Yeşil Burun Adaları ile oynanan çeyrek final maçında yaptığı smacın ardından sert şekilde yere basıp sakatlanmıştı.

Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL — Souvess (@souvess) August 22, 2025



