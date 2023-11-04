Fenerbahçe Samet Akaydın'ı durduramadı!

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 26 yıl sonra İstanbul'da yenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

Sarı lacivertli takımın yenilgisinde en büyük rolü defans oyuncusu Samet Akaydın oynadı.

Samet Akaydın taraftarların büyük bölümü tarafından protesto edildi.

3 golde de hata yapan Akaydın'ın oyundan alınırken çok üzgün olduğu görüldü.