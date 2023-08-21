Fenerbahçe şampiyon oldu

Optimist Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi birinci oldu.

KAYNAK: DHA
Fenerbahçe şampiyon oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Optimist Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi şampiyon oldu.

Eğirdir'de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Optimist Türkiye Şampiyonası'na, 9-15 yaş aralığındaki sporculardan 11 takım katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi, 4 gün süren organizasyonda birinci olurken, ikinci Era Bodrum Yelken Spor Kulübü ve üçüncü Yalıkavak Yelken Kulübü oldu. En centilmen takım unvanını İskenderun Yelken Kulübü aldı. Fenerbahçe, Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Organizasyon düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

(DHA)

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