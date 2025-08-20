Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'yı konuk ediyor.

Chobani Stadyumu’nda oynanan maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika karşılaşma başladı

10.dakikada Szymanski'nin kafa vuruşu Benficalı oyuncunun müdahalesiyle kornere gitti.

14.dakikada Kerem'in uzaktan şutu auta gitti.

28.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruşunu İrfan Can kornere çeldi

34.dakikada Szymanski'nin şutu Trubin'de kaldı.

37.dakikada En-Nesyri'nin kafa vuruşu Trubin'in üstüne geldi

41.Oosterwolde'nin uzaktan şutunu Trubin çeldi.

