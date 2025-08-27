Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Portekiz'de

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic'in yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika karşılaşma başladı

3.dakikada Pavlidis'in pasında Barreiro'nun vuruşunu Livakovic çıkardı.

11.dakikada Pavlidis'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

23.dakikada Kerem'in ortasına Barreiro'nun kafa vuruşu ağlara gitti. Hakem Vincic faul nedeniyle golü saymadı.

32.dakikada Kerem'in çevirdiği topa Pavlidis vuramadı.

35.dakikada Barreiro'nun pasında Kerem topu ağlara gönderdi 1-0

