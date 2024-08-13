Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan

Fenerbahçe-Lille maçının 90 dakikası temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maç uzatmalara gitti.

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