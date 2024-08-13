Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.

2-1'in rövanşında Kadıköy'de oynanan maçın 90 dakikası, 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

Lille futbolcusu Diakite, 90+1'de topu kendi ağlarına yolladı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların 109. dakikasında kırmızı kart gören Mandi, Lille'i 10 kişi bıraktı.

Lille, 118. dakikada kazandığı penaltıyı Jonathan David ile gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

120 dakika 1-1 tamamlandı ve toplam skor ile Lille adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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