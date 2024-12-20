Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Uzatmalar nefes kesti!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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90' Maç bitti

88' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Dzeko kaleye yakın mesafeden harika bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kaleci Berke aynı güzellikte topu kurtardı.

87' Mame Thiam orta alanda Çağlar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' Eyüpspor'da Ahmed Kutucu'nun yerine Bruno oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe'de Osayi, Fred ve Tadic yerine Mert Müldür, Cengiz Ünder ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

81' Mame Thiam'ın ceza yayı solundan sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti.

79' Eyüpspor'da Dorukhan ve Robin Yalçın yerine Tayfur Bingöl ile Emre Mor oyuna dahil oldu.

78' Osayi'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte Maximin topu kale önüne çevirdi fakat Dorukhan kale ağzında çok kritik bir müdahale yaparak topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

77' Mücadele Eyüpspor'un serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

76' Robin Yalçın'da kendi ceza sahasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri sedye yardımıyla oyuncuyu oyun alanının dışına aldı.

75' Kullanılan köşe vuruşunda kale yakınında Djiku, kaleci Berke Özer'e faul yaptı. Pozisyonun ardından hakem Emre Kargın sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

74' Maximin sol kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi ancak Melih araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

73' Dorukhan, orta alanda Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

57' İrfan Can, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak En Nesyri kale sahasında topu eliyle kontrol etti. Eyüpspor, serbest vuruş kullanacak.

53' İrfan Can'ın sol kanattan açtığı ortada savunmadan seken topa Tadic kale yakınında dokundu. Kaleci Berke'den seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Çağlar, savunmadan rakip yarı alana doğru uzun bir top gönderdi. En Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Berke Özer, kalesinden çıkarak topa müdahale etmek istedi. Bu sırada En Nesyri yerde kaldı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

50' Ahmed Kutucu, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

48' Eyüpspor, rakip yarı alanın solundan üst üste taç atışları kullandı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördü.

45+4'te sahneye En Nesyri çıktı. Fenerbahçe, En Nesyri'nin attığı golle beraberliği yakaladı.

24. dakikada topla buluşan Ahmet Kutucu, topu ağlara gönderdi. Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

13' Emre Akbaba, orta sahanın sağ tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

11' Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Djiku topu karşılayarak dışarı gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

8' Çağlar Söyüncü, orta alanın sağ tarafında Thiam'a faul yaptı. Eyüpspor, serbest vuruş kullanacak.

7' İrfan Can Kahveci ayağa kalktı. Mücadele yeniden hareketlendi.

6' İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanın sağında Ahmed Kutucu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Emre Kargın oyunu devam ettirdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

3' Ceza sahasına kullanılan uzun taç atışı sonrası Fenerbahçe savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'Maç başladı

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.

2 KRİTİK İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En-Nesyri