Fenerbahçe - Samsunspor 0 - 0

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Samsunspor 0 - 0

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda takibini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşma Cihan Aydın'ın düdüğüyle başladı.

Maçın 4.dakikasında Skriniar'a müdahalesinde dolayı Mouandilmadji sarı kart gördü.

Maçın 12.dakikasında Djiku ile ikili mücadelede olan Celil sarı kart gördü.

Maçın 18.dakikasında Oğuz Aydın'ın şutunu kaleci Okan kurtardı.

Maçın 36.dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

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