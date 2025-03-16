Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak .Saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetirken VAR'da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski görev yapacak.

Dominik Livakovic, 62 gün sonra Fenerbahçe ilk 11'inde yer aldı. Mourinho En Nesyri'yi Samsunspor karşısında yedek bıraktı.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Mert Müldür, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.

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