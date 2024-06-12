Fenerbahçe sandık sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nde 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası başkanlığa yeniden Ali Koç seçilmişti.

Aziz Yıldırım ile girdiği yarıştan zaferle ayrılan Ali Koç 3 yıl daha Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda oturmaya hak kazanmıştı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şöyle;

Asil Liste:

Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Nevres Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Ali Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.



Yedek Liste:

Ali Alper Alpoğlu, Selma Perihan Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya.

Fenerbahçe Kulübü sandık sandık seçim sonuçlarını açıkladı. Ali Koç tüm sandıklarda Aziz Yıldırım'a üstünlük sağladı.

26 bin 947 geçenli oyun 16 bin 464'ünü Ali Koç alırken, rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oyda kalmıştı.