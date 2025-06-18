Fenerbahçe santrfor transferi için gözünü karattı! Hedefte eski Trabzonsporlu yıldız var

Santrfor bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme her geçen gün yeni bir isim geliyor. Sarı-lacivertliler'in adı bu kez beklenmedik bir yıldız ile anılmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER SORLOTH SESLERİ

Yeni sezonda kimsenin tartışmayacağı ve takıma hemen katkı verebilecek bir yıldız golcü almak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre geride bıraktığımız sezonda İspanya La Liga’da 20 gol atan ancak Atletico adına toplamda 50 resmi maçın sadece 20’sinde ilk 11’de forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncunun, bu durumdan hiç de memnun olmadığı öğrenildi.

AYRILIK TALEP EDEBİLİR

Son olarak kIrmızı-beyazlılar’ın, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda PSG’ye 4-0 yenildiği karşılaşmada da sonradan oyuna giren tecrübeli oyuncunun, teknik direktör Diego Simeone’nin bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu bildirildi. Deneyimli ismin bu durumun devam etmesi halinde kulüp yönetimine, ayrılık talebini ileteceği konuşuluyor. Böyle bir durumun oluşması halinde ise Kanarya’nın, Sörloth için hemen devreye girmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.