Fenerbahçe Sarı-Kırmızılılara haciz yolladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Mame Thiam transferinden tahsil edilecek ücretini alamadığı gerekçesiyle Sarı-Kırmızılı ekibe dava açtı.

Fenerbahçe, Thiam transferinden kalan 75 bin Euro alacağı için haciz işlemi başlattı.

Kayserispor yönetiminden alınan bilgiye göre Fenerbahçe, söz konusu alacaklarının kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'nunda yayın gelirlerin kesilerek kendisine ödenmesini talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 76 bin Euro ödeme yapmasına karar verildiğini duyurmuştu.

TFF’den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi

Kaynak: Ajansspor