Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı

Bu sezon 19'da 19 yaptıktan sonra serisi geçtiğimiz hafta ligde Trabzonspor'a karşı bozulan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4. maçında Ludogorets'e de kaybetti. Kanarya'da kan kaybı sürerken, gözler hafta sonu ligde oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi.

UEFA Konferans Ligi H Grubu lideri temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk oldu. Kadıköy'de 26 Ekim'de oynanan maçta zorlandığı karşılaşmada rakibini 3-1 yenmeyi başaran Kanarya, deplasmanda 3 puanı alıp artık grupta her anlamda tamamen rahatlamayı hedefliyordu.

Djiku, Becao ve Fred'in sakatlıkları sonrası Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 4-2'lik skorla dağılan sarı lacivertli ekip, üzerinden o maçın negatif etkisini atarak Bulgaristan'a gelmişe benziyordu.

BİR ANLIK HATA VE GELEN GOL...

İlk 15 dakika rakibi üzerinde baskı kuran, topa daha fazla hakim olup oyun kurmaya ve skor üretmeye çalışan taraf Fenerbahçe'ydi. Hatta temsilcimiz, 2 net gol fırsatından da faydalanamadı. Ancak dakikalar 18'i gösterirken âdeta savunmanın basireti bağlandı. Ceza sahasında tehlike yaratan Ludogorets, Fenerbahçeli oyuncular topu iyi uzaklaştıramayınca üstünlüğü aldı.

Piotrowski'nin kaleye çok uzaklardan attığı şutta Livakovic donup kalınca Bulgar ekibi öne geçti: 1-0.

17 YAŞINDAKİ YUSUF AKÇİÇEK GEÇER NOT ALDI

İlk düdükten itibaren kanat bekleri Ferdi ve Osayi çok iyi çalıştı. Ancak 'bağlantı oyuncusu' Miha Zajc ne geride ne de ileride bir varlık gösterebildi. Zajc'ın düşük performansı takımı hem hücum hem de savunmada geride tuttu. Fenerbahçe, son paslarda ve final vuruşlarında iyi değildi.

Defansın göbeğinde ise Trabzonspor maçında facia yaşatan Samet Akaydin yerine Yusuf Akçiçek vardı. Ve 17 yaşında ilk kez ilk 11'de görev yapan Yusuf, geçer not almayı başardı.

EV SAHİBİ HER FIRSATTA YOKLADI!

Ludogorets cephesi; savunmada takım boyunu ve bloklar arası mesafeleri yakın tutup Fenerbahçe'ye geçit vermedi. Hücumda ise her fırsatta yakın ya da uzak diye ayırt etmeden kalemizi yokladılar. Sarı lacivertli rakiplerinin oyununu, sertlikle bozmaya çabaladılar. Ancak İsmail Kartal'ın ekibi bu sertliğe aynı şekilde karşılık vermeyi bildi.

Özellikle Tadic, zor anlarda takım arkadaşlarını ayakta tutmaya çalıştı ve saha içinde liderliğini gösterdi. Yine de ilk yarıda ikinci bir gol sesi çıkmadı ve Bulgarla soyunma odasına 1-0 önde gitti.

BATSHUAYI DİREĞE TAKILDI

İkinci devreye daha dengeli başlayan Fenerbahçe, öne geçmenin de getirdiği bir refleksle geri çekilen Ludogorets'i rahatsız etmeye başladı. Dakikalar 56'yı gösterirken rakip ceza sahasında topla buluşan Michy Batshuayi, rakibini çalımlayıp mermi gibi bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun geri döndü. Ludogorets'i 65'e dek baskı altına alan Fenerbahçe, bu dakikalarda da ağları havalandırmayı başaramadı.

LUDOGORETS'TEN BENZER TAKTİK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahada 'olmayan' Miha Zajc'a nasıl dayandığını sorgulamaya ilk yarı bitiminde başlamıştım. Hoca da oyuna 63. dakikada müdahale etti. İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski oyuna dahil olurken, Ryan Kent ve Miha Zajc kenara geldi. Fenerbahçe'nin baskılarına karşılık kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Ludogorets, ilk maçın ikinci yarısındaki Fenerbahçe taktiğini bu kez rakibine karşı uyguladı. Maçın 73. dakikasında forvetler Duah ve Tekpetey'in yerine Delev ile Rwan Cruz oyuna dahil oldu. Bu sayede Ludogorets, sarı lacivertlilerin savunma arkasına sarkacak enerjiye sahip isimleri sahaya sürmüş oldu.

KANARYA HER PARAMETREDE ÜSTÜNDÜ AMA...

Karşılaşmanın normal sürede son 15 dakikalık süresine girilirken Tadic ile Crespo'yu kenara çeken İsmail Kartal, Umut Nayir ile Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Fenerbahçe 75. dakikaya girildiğinde topla oynamada yüzde 67'ye yüzde 33, toplam pasta ise 505'e 249 üstünlük kurduğu rakibine karşı gol bulamamıştı.

Üstelik Ludogorets de güçlü fiziğe sahip ön alan oyuncularıyla topu ve oyunu temsilcimizin yarı alanında tutma, süre geçirmeye oynayıp 3 puanı alma taktiğine iyiden iyiye uyumlandı.

BÖLGELER ARASI GEÇİŞLER ÇOK SIKINTILI...

Fenerbahçe için sakat olan Fred'in önemi, Trabzonspor maçından sonra Ludogorets deplasmanında da kendini iyiden iyiye gösterdi. Özellikle Fred'in varlığının, birinci bölge ile ikinci ve ikinci bölge ile üçüncü bölgeler arası geçişleri ne kadar hızlandırdığı açıkça görüldü. Brezilyalının ne kadar kilit bir isim olduğunu net bir yerden görmüş olduk.

KARTAL, YENİ ANAHTARLAR KEŞFETMELİ

Normal sürede bitime 10 dakika kalmışken hâlen geriden ileriye doğru top çıkaramayan, rakip kaleye yaklaştığı pozisyonlarda ise final paslarını başarılı yapamayan bir Fenerbahçe izliyorduk. Üste üste Trabzonspor mücadelesi ve bu karşılaşmada ortaya konulan genel görüntü; artık teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sistemler, yeni çözümler, set oyunlarında anahtar olabilecek farklı uygulamalar keşfetmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

İKİNCİ GOL GELDİ, DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ!

Bu sezon 19'da 19 yaptıktan sonra Trabzonspor karşısında 4-2'lik yenilgi alıp, bu akşam da Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, düşüşünü sürdürdü. Karşılaşmaya son noktayı 90+2. dakikada gelişen kontra atak sonucunda Rwan koydu ve Bulgar ekibi 2-0'la güldü. Bu hafta sonu ligde pazar günü kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Daha sonra milli araya girilecek.

Sarı lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde sonraki maçı 30 Kasım günü deplasmanda Nordsjaelland ile oynanacak.